Wo die Jagdhörner klingen: Wüstenbrand feiert seine erste Hubertusmesse

Hohenstein-Ernstthal
Kirchgemeinde, Jägerschaft und ein junges Jagdhorn-Ensemble ehren den heiligen Hubertus mit jagdlichen Klängen.
In der Kirche Wüstenbrand wird am Sonntag, ab 10 Uhr zum ersten Mal eine Hubertusmesse gefeiert. Ausgerichtet wird sie von der Kirchgemeinde Ernstthal-Wüstenbrand, der Jägerschaft Hohenstein-Wüstenbrand-Grüna-Mittelbach und dem Ensemble „Hüttengrunder Hörnerklang“. Etwa zehn Jagdhornbläser haben sich 2024 zu diesem Jagdhorn-Ensemble...
