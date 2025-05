Wo die Katze dem Wirt das Schnitzel wegschnappt: Chronisten stellen Gaststätten von Hohenstein-Ernstthal vor

Über 150 Gaststätten und Lokale haben die Chronisten in Hohenstein-Ernstthal aufgespürt. In einer dreiteiligen Vortragsreihe werden sie vorgestellt.

Bei der Frage nach Gaststätten in Hohenstein-Ernstthal kommen einem heute zuerst Restaurants wie „Baumis Speisebar“, das „Postgut“ oder „Zur Zeche“ in den Sinn. Doch die Historie der Lokale und Kneipen reicht weit zurück. So befindet sich die älteste noch betriebene Gastronomie im Hotel „Drei Schwanen“. Ein Gasthof ist an dieser...