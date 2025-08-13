„Wolfsschlucht“ in Langenchursdorf offiziell für Verkehr freigegeben

Nach rund zweieinhalb Jahren Bauzeit ist der Knotenpunkt Waldenburger Straße/Talstraße/Callenberger Straße am Mittwoch offiziell für den Verkehr freigegeben. Was bleibt von der anfänglichen Kritik?

Die Kreuzung „Wolfsschlucht“ im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf ist am Mittwoch offiziell für den Verkehr freigegeben worden. Das Projekt umfasste unter anderem den grundhaften Ausbau der Straßen auf etwa 370 Metern Länge, die Errichtung einer Gabionenwand, den Bau eines Gehweges und den Bau von fünf barrierefreien Bussteigen. Nach...