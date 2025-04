Zeitgleiche Einsätze fordern die Lichtensteiner Feuerwehr

Nicht nur ein Problemgebäude in der Innenstadt beschäftigte die Lichtensteiner Feuerwehr am Mittwoch kurz nach dem Mittagessen.

Viel Hektik nach dem Mittag gab es am Mittwoch für die Lichtensteiner Feuerwehr und ihre Nachbarwehren. Zunächst wurde ein Brand in einem Industriegebäude in der Innenstadt gemeldet, wobei anfangs der genaue Ort unklar war. Schließlich stellte sich heraus, dass im Dachgeschoss der Esda-Brache Unrat brannte. „Wir gehen von Brandstiftung...