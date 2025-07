Zigarettenautomat in Callenberg gesprengt: Riesiges Trümmerfeld verteilt sich auf B 180

Der wichtige Autobahnzubringer musste am Sonntagabend zeitweise voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Ein lauter Knall hat einige Einwohner in Callenberg am Sonntagabend aus dem Schlaf gerissen: Kurz nach 22.45 Uhr wurde ein Zigarettenautomat an der Altenburger Straße von bisher unbekannten Tätern gesprengt.