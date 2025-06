Zum Mühlentag in Langenchursdorf gibt es auch freizügige Kunst

Nachdem im vergangenen Jahr pausiert wurde, macht die Doegemühle im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf wieder beim Mühlentag mit. Besondere Kunst gibts in dem historischen Bauwerk.

Bis 1994 wurde in der Doege- oder Habermannmühle in Langenchursdorf gemahlen. Entstanden ist sie vor etwa 500 Jahren aber als Hammerwerk. Diese und andere Geschichten können Interessierte am Montag nachvollziehen, wenn sich die Mühle an der Waldenburger Straße 46 nach einer Pause im vergangenen Jahr wieder am Deutschen Mühlentag beteiligt....