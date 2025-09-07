Zuversicht für Sportplatz-Bau in St. Egidien

Hohenstein-Ernstthal
Im Zusammenhang mit dem momentan größten Projekt der Gemeinde bleiben allerdings noch zahlreiche Fragen weiterhin ungeklärt.
Im Februar war man in St. Egidien noch eher frustriert über die Situation in Sachen Sportplatzbau, auf der jüngsten Ratssitzung zeigte sich Bürgermeister Uwe Redlich (parteilos) nun zuversichtlich: Der lang erwartete endgültige Zuwendungsbescheid über die in Aussicht gestellten Fördermittel von knapp 1,2 Millionen Euro werde wohl schon sehr...
