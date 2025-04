Zwei kuriose Unfälle in Hohenstein-Ernstthal: Kleiner Junge mit Laufrad verletzt – Rentner vergisst Handbremse zu ziehen

Innerhalb von einer Viertelstunde waren die Rettungskräfte zweimal gefordert. Erst an der Ringstraße, dann am Drei-Brüder-Weg. Was zu den Unfällen bekannt ist.

Aufregung am Donnerstagabend in Hohenstein-Ernstthal. Polizei und Rettungsdienst wurden innerhalb einer Viertelstunde zu zwei Unfällen gerufen. Zum Glück – nach bisherigen Informationen – mit einem glimpflichen Ausgang.