Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht nach zwei vermutlich sehr jungen Tatverdächtigen.
Die Polizei sucht nach zwei vermutlich sehr jungen Tatverdächtigen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Die Polizei sucht nach zwei vermutlich sehr jungen Tatverdächtigen.
Die Polizei sucht nach zwei vermutlich sehr jungen Tatverdächtigen. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Hohenstein-Ernstthal
Zwei Unbekannte wollen 14-Jährigen in Hohenstein-Ernstthal erpressen
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei sucht nach dem Vorfall am Samstagnachmittag nach Zeugenhinweisen. Die Täter sollen eine Softair-Waffe gezückt haben.

Hohenstein-Ernstthal.

Die Polizei sucht nach einer versuchten Erpressung in Hohenstein-Ernstthal nach Zeugenhinweisen. Laut Polizei bedrohten zwei Unbekannte am Samstag gegen 15.15 Uhr durch Vorhalten einer vermutlichen Softair-Waffe an der Feldstraße einen 14-Jährigen und forderten Bargeld. Der Bedrohte konnte fliehen. Der junge Mann mit der Waffe soll zwischen 11 und 14 Jahre alt sein, circa 165 Zentimeter groß und ein rundliches Gesicht haben. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und helle Turnschuhe. Sein Komplize soll circa 165 Zentimeter groß und 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein und trug eine weiß-bläulich gepunktete Jacke mit Kapuze. (kru) Zeugentelefon 03763 640

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
14.11.2025
1 min.
Oberlungwitz: Glascontainer mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert
Zum Vorfall in Oberlungwitz sucht die Polizei Zeugen.
Auch in Hohenstein-Ernstthal haben Unbekannte mit Farbe eine Fassade beschmiert.
Jens Arnold
24.11.2025
3 min.
Vertrauter Dodiks gewinnt Wahl in serbischem Teil Bosniens
Sinisa Karan ist ein Vertrauter des bisherigen Präsidenten Milorad Dodik.
Karan wird neuer Präsident der ethnisch vorwiegend serbischen Republika Srpska. Er ist ein Vertrauter von Ex-Präsident Dodik. Dieser war wegen seiner separatistischen Politik abgesetzt worden.
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
22.10.2025
1 min.
Mann mit Softair-Waffe sorgt für Großeinsatz der Polizei in Wilkau-Haßlau
Am Dienstagabend kam es in Wilkau-Haßlau zu einem Polizeieinsatz.
Etwa 20 Beamte kamen am Dienstagabend in Wilkau-Haßlau zum Einsatz. Ein Mann mit Softair-Waffe versetzte die Polizei in Alarmbereitschaft.
Sabrina Seifert
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
Mehr Artikel