Zwei Unbekannte wollen 14-Jährigen in Hohenstein-Ernstthal erpressen

Die Polizei sucht nach dem Vorfall am Samstagnachmittag nach Zeugenhinweisen. Die Täter sollen eine Softair-Waffe gezückt haben.

Hohenstein-Ernstthal.

Die Polizei sucht nach einer versuchten Erpressung in Hohenstein-Ernstthal nach Zeugenhinweisen. Laut Polizei bedrohten zwei Unbekannte am Samstag gegen 15.15 Uhr durch Vorhalten einer vermutlichen Softair-Waffe an der Feldstraße einen 14-Jährigen und forderten Bargeld. Der Bedrohte konnte fliehen. Der junge Mann mit der Waffe soll zwischen 11 und 14 Jahre alt sein, circa 165 Zentimeter groß und ein rundliches Gesicht haben. Er trug eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und helle Turnschuhe. Sein Komplize soll circa 165 Zentimeter groß und 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein und trug eine weiß-bläulich gepunktete Jacke mit Kapuze. (kru) Zeugentelefon 03763 640