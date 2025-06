Zwei Verletzte bei Unfall in St. Egidien: Lkw-Stau Richtung A 4

In St. Egidien sind am Donnerstagabend zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung mit Stoppschild.

In St. Egidien sind am Donnerstag zwei Pkw zusammengestoßen. Nach Polizeiangaben war gegen 18.40 Uhr ein VW-Fahrer (50) auf der Bahnhofstraße nach St. Egidien unterwegs. Dabei übersah er die vorfahrtsberechtigte Fahrerin (54) eines Fiat, die auf der Achatstraße nach Lichtenstein wollte. Auf der Kreuzung Achatstraße/Bahnhofstraße kollidierten...