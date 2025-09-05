125 Jahre in Neukirchen: Historisches Schulhaus feiert Geburtstag

Werdau
Neukirchens Schule öffnet am 14. September ihre Türen. Gleich nebenan feiert die Gräfenmühle – ein doppelter Blick in die Geschichte.
Mit offenen Türen und alten Schulheften feiert die Grundschule Neukirchen ihr 125-jähriges Bestehen. Ein Nachmittag für Neugierige: Am 14. September können Besucher hinter die Kulissen des Schulalltags blicken. Von 14 bis 17 Uhr sind Klassenzimmer und Schulgarten geöffnet. In der Schulchronik lässt sich stöbern, alte und neue Lehrmittel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.