300 Jahre Mühlenzauber in Neukirchen: „Eine Besonderheit ist zum Beispiel der mechanische Fahrstuhl“

Wo einst Säcke per Aufzug durch die Etagen fuhren, läuft heute der Denkmalschutz auf Hochtouren. Die Gräfenmühle öffnet ihre Türen – mit Wildkatzen-Ausstellung, Livemusik und Technikschau.

Wenn die alte Gräfenmühle erzählen könnte, würde sie von Mahlwerken berichten, die einst Tag und Nacht ratterten – und von Momenten des Stillstands. Am 14. September aber ist wieder Leben in jedem Balken. Die Mühle in Neukirchen feiert 300 Jahre Geschichte mit einem Tag voller Natur, Technik, Musik und Geschichten aus drei Jahrhunderten:...