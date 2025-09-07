Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 300 Jahre Mühlenzauber in Neukirchen: „Eine Besonderheit ist zum Beispiel der mechanische Fahrstuhl“

Am Walzenstuhl: Auch LPV-Mitarbeiter Daniel Schmidt führt Gruppen durch die historische Mühle.
Am Walzenstuhl: Auch LPV-Mitarbeiter Daniel Schmidt führt Gruppen durch die historische Mühle.
Am Walzenstuhl: Auch LPV-Mitarbeiter Daniel Schmidt führt Gruppen durch die historische Mühle.
Am Walzenstuhl: Auch LPV-Mitarbeiter Daniel Schmidt führt Gruppen durch die historische Mühle. Bild: Walther
Werdau
300 Jahre Mühlenzauber in Neukirchen: „Eine Besonderheit ist zum Beispiel der mechanische Fahrstuhl“
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wo einst Säcke per Aufzug durch die Etagen fuhren, läuft heute der Denkmalschutz auf Hochtouren. Die Gräfenmühle öffnet ihre Türen – mit Wildkatzen-Ausstellung, Livemusik und Technikschau.

Wenn die alte Gräfenmühle erzählen könnte, würde sie von Mahlwerken berichten, die einst Tag und Nacht ratterten – und von Momenten des Stillstands. Am 14. September aber ist wieder Leben in jedem Balken. Die Mühle in Neukirchen feiert 300 Jahre Geschichte mit einem Tag voller Natur, Technik, Musik und Geschichten aus drei Jahrhunderten:...
