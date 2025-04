450 Liter Diesel am Osterwochenende in Steinpleis gestohlen

Von den Tätern wurden drei Baumaschinen und ein Tor beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Werdau.

Im Werdauer Ortsteil Steinpleis ist im Verlauf des langen Osterwochenendes Diesel aus Baumaschinen gestohlen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, verschafften sich Unbekannte zwischen Gründonnerstag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einem Firmengelände an der Freistraße. Durch Aufbrechen der Tankdeckel entwendeten sie aus einem Bagger und einem Radlader insgesamt 450 Liter Dieselkraftstoff. Eine weitere Maschine versuchten sie erfolglos aufzubrechen. Der Wert des Kraftstoffs liegt bei etwa 550 Euro. Zudem entstand an den Maschinen und einem Tor Sachschaden von etwa 300 Euro. Um Hinweise möglicher Zeugen des Diebstahls bittet das Polizeirevier Glauchau unter Telefon 03763 640. (mib)