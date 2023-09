52.000 Besucher in den zwei Freibädern in Crimmitschau

Die Stadt bilanziert ein gutes Jahr für das Sahnbad und das Freizeitbad in Mannichswalde. 91 Schwimmschüler legten ein Abzeichen ab.

Crimmitschau.

Die Crimmitschauer Stadtverwaltung hat eine positive Bilanz der Freibadsaison gezogen, die am Sonntag zu Ende ging. Rund 25.000 Badegäste seien im Sahnbad und rund 27.000 Badegäste im Freizeit- und Erlebnisbad Mannichswalde gezählt worden. Die Stadt Crimmitschau investiere jährlich einen mittleren sechsstelligen Betrag in beide Freibäder, hieß es in einer MItteilung.