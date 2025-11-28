65 Jahre Eheglück in Werdau: „Die und keine andere muss es sein“

1960 haben sich Hannelore und Ulrich Woitzick im „Stadt-Café“ in Werdau ineinander verliebt. Jetzt feiern sie eiserne Hochzeit. Was ist ihr Rezept für eine lange Beziehung und worauf schwören die beiden im Alter?

Ulrich Woitzick traf die Liebe wie ein Blitzeinschlag: „Die und keine andere muss es sein", war sich der Soldat sicher, als er der jungen, attraktiven Frau auf der Treppe des legendären „Stadt-Cafés" an der Bahnhofstraße in Werdau begegnete. „Ich war dort mit Verwandten um meinen 18. Geburtstag zu feiern", erinnert sich Hannelore...