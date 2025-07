66-Jähriger stiehlt Transporter in Werdau und fährt bis nach Thüringen

Ein Mann nimmt in Werdau einen Transporter mit. Die Fahrt endet auf der A 9.

Ein 66-Jährer hat am Dienstag in Werdau einen Transporter gestohlen. Der Mann sei damit bis nach Thüringen gefahren, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 66-Jährige habe den Transporter am Dienstag gegen 12.30 Uhr an der Bahnhofstraße in Werdau gestohlen. Die Polizei Thüringen fasste den Mann später auf der A 9 bei Schleiz: Der...