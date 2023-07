85-jähriger Mann aus Werdau wird vermisst

Gesucht wird Gerhard R. aus Werdau. Der 85-Jährige hat am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein Pflegeheim Am Brühl verlassen und wird seitdem vermisst.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Gerhard R.. Laut Polizei hat der 85-Jährige am Mittwoch, gegen 13.30 Uhr, ein Pflegeheim Am Brühl verlassen und wird seitdem vermisst. R. ist etwa 1,75 Meter groß, kräftig und wirkt etwas jünger. Er trägt sowohl Brille als auch Hörgerät. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens hatte er ein rotkariertes Hemd, eine grüne Jacke, eine helle Hose und schwarze Schuhe an. Außerdem trug er einen Sonnenhut. Die Polizei nimmt an, dass R. sich vermutlich im Stadtgebiet aufhält. Es sei nicht ausgeschlossen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. (hd)