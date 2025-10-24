Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • 92-mal Nächstenliebe: Fraureuths Edeka-Kunden spenden für die Tafel

Bei der Übergabe der 92 Tüten an die Mitarbeiter der Reichenbacher Tafel.
Bei der Übergabe der 92 Tüten an die Mitarbeiter der Reichenbacher Tafel. Bild: D. Reichold
Bei der Übergabe der 92 Tüten an die Mitarbeiter der Reichenbacher Tafel.
Bei der Übergabe der 92 Tüten an die Mitarbeiter der Reichenbacher Tafel. Bild: D. Reichold
Werdau
92-mal Nächstenliebe: Fraureuths Edeka-Kunden spenden für die Tafel
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Herz zeigen in harten Zeiten: Beim Edeka wurden wieder Einkaufstüten für Bedürftige gepackt – die Aktion ist längst zur guten Tradition geworden.

Trotz Inflation und Sparzwang: Kunden des Edeka-Marktes in Fraureuth zeigen Herz und Solidarität. Zwei Wochen lang konnten sie Einkaufstüten für Bedürftige füllen – das Ergebnis rührt selbst den Marktleiter. Die Aktion ist längst Tradition in Fraureuth: Wer beim Edeka von David Reichold einkauft, kann für fünf Euro eine vorbereitete...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Fraureuths Geschichte erleben: Lehrpfad mit Schautafeln und QR-Codes startet am Samstag
Eine der neuen Schautafeln wurde an der Gemeindeverwaltung aufgestellt.
Ein Spaziergang entlang der Hauptstraße zeigt, was früher an bekannten Orten geschah. Ein Verein bringt mit Infoschildern und digitalen Extras Geschichte näher.
Jochen Walther
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
22.09.2025
4 min.
Tafeln Mittweida, Döbeln und Freiberg: Wachsende Nachfrage trifft auf sinkende Spendenbereitschaft
Die Freiberger Tafel steht vor einigen Herausforderungen: Die Anzahl der Bedürftigen nimmt zu, die Spendenbereitschaft ab.
Netzwerk-Chefin Anne Katrin Koch sieht die wachsende Not: Immer mehr wenden sich an die Tafeln, um über die Runden zu kommen. Da Spenden ausbleiben, musste die Hilfsorganisation handeln. In Mittweida legen Bedürftige für die Kiste inzwischen fünf Euro hin.
Julia Czaja
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
26.10.2025
5 min.
Trump auf Asien-Reise: Xi, Deals und Friedensabkommen
Trump plant in Asien zahlreiche Deals - und will auch der Unterzeichnung eines Friedensabkommens beiwohnen.
Für Trump ist Asien ein wichtiger Wirtschaftsraum - mit potenziell vielen Handelsdeals. Es wird auch ein Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping geben. Kommt es zum Durchbruch im Zollstreit?
Anna Ringle, Carola Frentzen und Fabian Kretschmer, dpa
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
Mehr Artikel