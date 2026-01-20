Abschied nach zwei Jahrzehnten: Topitschs letztes Kommunalgespräch in Fraureuth

Am 30. Januar endet eine Ära: Zum letzten Mal lädt der scheidende Bürgermeister zum Neujahrsempfang – mit Rückblick, Ritualen und einer Botschaft, die ihm stets am Herzen lag.

Wenn Matthias Topitsch am 30. Januar zum Kommunalgespräch einlädt, wird es sein letztes sein – und wohl ein besonders emotionales. Nach fast zwei Jahrzehnten im Amt verabschiedet sich Fraureuths Bürgermeister in den Ruhestand. 2006 hatte der CDU-Politiker die Veranstaltung ins Leben gerufen – als offenen Neujahrsempfang für alle Bürger.... Wenn Matthias Topitsch am 30. Januar zum Kommunalgespräch einlädt, wird es sein letztes sein – und wohl ein besonders emotionales. Nach fast zwei Jahrzehnten im Amt verabschiedet sich Fraureuths Bürgermeister in den Ruhestand. 2006 hatte der CDU-Politiker die Veranstaltung ins Leben gerufen – als offenen Neujahrsempfang für alle Bürger....