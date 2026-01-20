MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Abschied nach zwei Jahrzehnten: Topitschs letztes Kommunalgespräch in Fraureuth

Zum traditionellen Kommunalgespräch in Fraureuth sind alle Einwohner eingeladen.
Zum traditionellen Kommunalgespräch in Fraureuth sind alle Einwohner eingeladen. Bild: Ralph Köhler
Zum traditionellen Kommunalgespräch in Fraureuth sind alle Einwohner eingeladen.
Zum traditionellen Kommunalgespräch in Fraureuth sind alle Einwohner eingeladen. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Abschied nach zwei Jahrzehnten: Topitschs letztes Kommunalgespräch in Fraureuth
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 30. Januar endet eine Ära: Zum letzten Mal lädt der scheidende Bürgermeister zum Neujahrsempfang – mit Rückblick, Ritualen und einer Botschaft, die ihm stets am Herzen lag.

Wenn Matthias Topitsch am 30. Januar zum Kommunalgespräch einlädt, wird es sein letztes sein – und wohl ein besonders emotionales. Nach fast zwei Jahrzehnten im Amt verabschiedet sich Fraureuths Bürgermeister in den Ruhestand. 2006 hatte der CDU-Politiker die Veranstaltung ins Leben gerufen – als offenen Neujahrsempfang für alle Bürger....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.01.2026
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Gemeindewahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten. Ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
17.12.2025
1 min.
Bürgermeisterwahl 2026 in Fraureuth: Robby Safferthal erster Kandidat
Robby Safferthal (l.), der als Hauptamtsleiter tätig ist, spricht mit Kollege Jens Gläser.
Der 47-Jährige tritt als parteiloser Kandidat an und benötigt Unterstützungsunterschriften. Weitere Bewerber können sich bis zum 15. Januar 2026 melden.
Jochen Walther
19.01.2026
4 min.
Mit Bildergalerie: Spektakuläre Polarlichter in der Nacht über Chemnitz und Sachsen
 18 Bilder
Polarlichter über dem Schloss Rochlitz.
Mit bloßem Auge waren in der Nacht Nordlichter am Himmel zu sehen, nicht nur in Chemnitz, sondern auch über Mittelsachsen, Erzgebirge, Landkreis Zwickau und dem Vogtland.
Anne Schwesinger
07:40 Uhr
4 min.
Kann man heute wieder Polarlichter über Sachsen sehen?
Auch über Flöha waren die Polarlichter in der Nacht zu Dienstag mit bloßem Auge gut zu sehen.
Mancher ärgert sich vielleicht, dass er die tanzenden Polarlichter über Sachsen in der Nacht zum Dienstag verpasst hat. Wann gibt es die nächste Chance dazu?
Jürgen Becker
21:00 Uhr
7 min.
Klavier-Comedian William Wahl vor seinem Zwickau-Debüt: „Es geht darum, gemeinsam etwas zu fühlen“
William Wahl freut sich auf seinen ersten Auftritt in Zwickau. Sein Gastspiel in Chemnitz Mitte März musste er um ein Jahr verschieben. Zum fraglichen Termin nimmt er in Mainz den Deutschen Kleinkunstpreis entgegen.
Der 52-Jährige Kölner kommt am 6. Februar erstmals in die „Neue Welt“. Im Interview redet er über das Miteinander, Inspiration, Udo Jürgens – und warum er sein Konzert in Chemnitz gern verschoben hat.
Torsten Kohlschein
21:00 Uhr
4 min.
Auf den Spuren von Olympiasieger Lukas Märtens: Schwimmerin aus dem Erzgebirge eifert Vorbild nach
Magdalena Uhlig vom SV Schneeberg hat beim Schwimmfest der Bergstadt Schneeberg einige Medaillen geholt.
Magdalena Uhlig aus Carlsfeld gehört zu den Medaillengaranten des SV Schneeberg. Auch beim vereinseigenen Schwimmfest lieferte die Zwölfjährige stark ab. Eine Disziplin liegt ihr besonders.
Ralf Wendland und Anna Neef
Mehr Artikel