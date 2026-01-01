MENÜ
  • Äußerst knappes Rennen um „Westsachse des Jahres“-Titel: Steinpleiser gewinnt mit zwei Stimmen Vorsprung

Thomas Reißner darf sich Westsachse des Jahres nennen. Er und seine Mitstreiter haben die Turnhalle in Steinpleis aufwendig saniert.
Thomas Reißner darf sich Westsachse des Jahres nennen. Er und seine Mitstreiter haben die Turnhalle in Steinpleis aufwendig saniert. Bild: Ralph Köhler
Prinzenraub-Regisseurin Ramona Markstein kam bei der Abstimmung auf Platz zwei.
Prinzenraub-Regisseurin Ramona Markstein kam bei der Abstimmung auf Platz zwei. Bild: Ralf Kruppa
Kantor Willy Wagner hat eine vergessene Sinfonie wieder an die Öffentlichkeit geholt.
Kantor Willy Wagner hat eine vergessene Sinfonie wieder an die Öffentlichkeit geholt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Äußerst knappes Rennen um „Westsachse des Jahres“-Titel: Steinpleiser gewinnt mit zwei Stimmen Vorsprung
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Thomas Reißner und seine Vereinskollegen haben die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ mit ihrem Einsatz für die örtliche Turnhalle überzeugt. Der zweite Platz geht nach Hartenstein.

So knapp war das Rennen um den Titel des Westsachsen des Jahres noch nie. 1074 Leserinnen und Leser haben sich an der Aktion der „Freien Presse“ beteiligt, der Vorsprung des Siegers betrug nur zwei Stimmen. Thomas Reißner vom Förderverein der Turnhalle in Steinpleis holte kurz vor Ende der Abstimmung einen Rückstand auf, erhielt 211 Stimmen...
