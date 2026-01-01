Äußerst knappes Rennen um „Westsachse des Jahres“-Titel: Steinpleiser gewinnt mit zwei Stimmen Vorsprung

Thomas Reißner und seine Vereinskollegen haben die Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ mit ihrem Einsatz für die örtliche Turnhalle überzeugt. Der zweite Platz geht nach Hartenstein.

So knapp war das Rennen um den Titel des Westsachsen des Jahres noch nie. 1074 Leserinnen und Leser haben sich an der Aktion der „Freien Presse“ beteiligt, der Vorsprung des Siegers betrug nur zwei Stimmen. Thomas Reißner vom Förderverein der Turnhalle in Steinpleis holte kurz vor Ende der Abstimmung einen Rückstand auf, erhielt 211 Stimmen...