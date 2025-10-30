Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Als falscher Polizist Rentner betrogen: Ex-Profi der Eispiraten Crimmitschau muss sechs Jahre ins Gefängnis

Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Hier spielte Marvin T. in der Saison 2014/15 für die Eispiraten Crimmitschau.
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Hier spielte Marvin T. in der Saison 2014/15 für die Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Hier spielte Marvin T. in der Saison 2014/15 für die Eispiraten Crimmitschau.
Blick in das Kunsteisstadion im Sahnpark: Hier spielte Marvin T. in der Saison 2014/15 für die Eispiraten Crimmitschau. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Werdau
Als falscher Polizist Rentner betrogen: Ex-Profi der Eispiraten Crimmitschau muss sechs Jahre ins Gefängnis
Redakteur
Von Holger Frenzel
Marvin T. hat in der Saison 2014/15 zum Eispiraten-Kader gehört. Nach dem Karriereende sorgt er jetzt als falscher Polizist für Schlagzeilen. Frühere Teamkollegen und ehemalige Vorgesetzte über einen Mann mit schwierigem Charakter.

Ein ehemaliger Eishockey-Profi der Eispiraten Crimmitschau muss eine lange Haftstrafe absitzen. Das Landgericht in Dresden verurteilte Marvin T. wegen Betrug zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten. Der Ex-Stürmer soll – als Mitglied einer Bande – die Rolle eines falschen Polizisten eingenommen und arglose Senioren betrogen...
