Als falscher Polizist Rentner betrogen: Ex-Profi der Eispiraten Crimmitschau muss sechs Jahre ins Gefängnis

Marvin T. hat in der Saison 2014/15 zum Eispiraten-Kader gehört. Nach dem Karriereende sorgt er jetzt als falscher Polizist für Schlagzeilen. Frühere Teamkollegen und ehemalige Vorgesetzte über einen Mann mit schwierigem Charakter.

Ein ehemaliger Eishockey-Profi der Eispiraten Crimmitschau muss eine lange Haftstrafe absitzen. Das Landgericht in Dresden verurteilte Marvin T. wegen Betrug zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten. Der Ex-Stürmer soll – als Mitglied einer Bande – die Rolle eines falschen Polizisten eingenommen und arglose Senioren betrogen...