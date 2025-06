Angler machen klar Schiff am Hofteich in Crimmitschau

Trotz brütender Hitze schnitten die Vereinsmitglieder Gras und Schilf. Der Einsatz wird nächsten Samstag fortgesetzt.

Bereits zum dritten Mal waren die Mitglieder des Crimmitschauer Anglervereins in diesem Jahr am Hofteich im Ortsteil Frankenhausen zu Gange. Am Wochenende nahmen sie sich den Uferbereich am Rundweg vor und beseitigten Gras- und Schilfwuchs. Bereits 8 Uhr hatten sie am Samstag mit dem Einsatz begonnen. „Wegen der vielen Bäume um den Hofteich...