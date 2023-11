Auffahrunfall bei Langenhessen: 52 Jahre alte Frau schwer verletzt

Unfallverursacherin fährt unter Alkoholeinfluss mit ihrem BMW auf einen Toyota auf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 289 zwischen Werdau und Crimmitschau ist am Sonntagnachmittag eine Frau schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Abfahrt Langenhessen, als eine Frau (64) mit einem BMW auf einen Toyota auffuhr. Der BMW war in Richtung Crimmitschau unterwegs, als der vorausfahrende Toyota an einer Ampel...