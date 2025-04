Ausstellung in Crimmitschau: Krebsdiagnose führt Zwickauerin zur Aquarellmalerei

Bettina Saborowski zeigt ab sofort eine Auswahl ihrer Bilder in einem Ladengeschäft an der Herrengasse in der Crimmitschauer Innenstadt.

Mit 43 Jahren traf Bettina Saborowski die Diagnose Brustkrebs. „Man hat plötzlich viel Freizeit. Denn vieles, was gestern noch wichtig war, verliert mit einem Mal an Bedeutung", sagt die gebürtige Zwickauerin. Bis 2016 war sie Büro- und Führungskraft eines großen deutschen Textileinzelhändlers in einer Zwickauer Filiale. Aus dem vollen...