„Automaten-König“ aus Zwickau eröffnet Laden in der Werdauer Innenstadt

In dem 24-Stunden-Shop von Yunus Boral gibt es Snacks, Kosmetikartikel, Kaffee... Bei Getränken ist die Auswahl aber eingeschränkt. Warum eigentlich?

In ein seit Längerem leerstehendes Ladengeschäft am Kirchplatz in Werdau zieht wieder Leben ein. Am Sonntag eröffnet in den Räumen, die einst eine Tanzschule gemietet hatte, ein SB-Automatenladen. Betreiber ist Yunus Boral. Seine türkische Heimat kennt der Zwickauer nur als Kleinkind. 2001 flüchtete seine Familie aus politischen Gründen aus...