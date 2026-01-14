MENÜ
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu abgesägten Bäumen in Crimmitschau.
Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu abgesägten Bäumen in Crimmitschau.
Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu abgesägten Bäumen in Crimmitschau. Bild: Symbolbild: Karl-Heinz H/stock
Werdau
Bäume in Crimmitschau mit einer Säge beschädigt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die unbekannten Täter ließen ein abgesägtes Stück auf der Straße liegen. Was dazu bekannt ist.

In Crimmitschau sind in der Nacht zum Mittwoch zwei Bäume durch Unbekannte beschädigt worden. Ein etwa fünf Meter hoher Baum wurde abgesägt und lag zur Hälfte auf der Straße. Ein zweiter, rund acht Meter hoher Baum, wurde angesägt. Die Tat ereignete sich zwischen 2.30 und 2.45 Uhr an der Straße Am Feldschlösschen, etwa 500 Meter nach der...
Lutz Kirchner
