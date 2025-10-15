Bahn-Baustelle bringt Crimmitschauer Mini-Siedlung aus dem Takt: „Meine Terrier-Hündin wäre beinahe angefahren worden“

Werdau
Autoverkehr statt Ruhe: Der Brückenbau am Paradiesweg in Frankenhausen zwingt Autos auf einen schmalen Geh- und Radweg. Warum sich darüber Nancy Nürk und ihre Nachbarn aufregen.
Anwohner in Frankenhausen schlagen Alarm: Auf dem schmalen Weg vorm Haus rauschen Autos viel zu schnell vorbei – direkt an Schulkindern vorbei. Eine Bahn-Baustelle sorgt seit Monaten für Umwege, Lärm und Frust. Eigentlich sollte es in der Mini-Siedlung am Rand von Crimmitschau ruhig zugehen. Am Paradiesweg gab es einst kaum Verkehr, kaum...
