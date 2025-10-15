Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bahn-Baustelle bringt Crimmitschauer Mini-Siedlung aus dem Takt: „Meine Terrier-Hündin wäre beinahe angefahren worden“

Erst mit Sonnenuntergang wird es ruhiger: Nancy Nürk ist nicht gegen den Ausbau der Bahnstrecke. Die 42-Jährige hätte sich aber einen extra Vor-Ort-Termin mit Bahn und Stadt gewünscht. Bild: Walther
Werdau
Bahn-Baustelle bringt Crimmitschauer Mini-Siedlung aus dem Takt: „Meine Terrier-Hündin wäre beinahe angefahren worden“
Redakteur
Von Jochen Walther
Autoverkehr statt Ruhe: Der Brückenbau am Paradiesweg in Frankenhausen zwingt Autos auf einen schmalen Geh- und Radweg. Warum sich darüber Nancy Nürk und ihre Nachbarn aufregen.

Anwohner in Frankenhausen schlagen Alarm: Auf dem schmalen Weg vorm Haus rauschen Autos viel zu schnell vorbei – direkt an Schulkindern vorbei. Eine Bahn-Baustelle sorgt seit Monaten für Umwege, Lärm und Frust. Eigentlich sollte es in der Mini-Siedlung am Rand von Crimmitschau ruhig zugehen. Am Paradiesweg gab es einst kaum Verkehr, kaum...
