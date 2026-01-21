MENÜ
  • Bahn schiebt 700-Tonnen-Brücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel auf ihren Platz: Ausbau der Sachsen-Magistrale kommt voran

Die neue Bahnbrücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel ist auch optisch ein Hingucker. Bild: Ralph Köhler
Die neue Bahnbrücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel ist auch optisch ein Hingucker. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Bahn schiebt 700-Tonnen-Brücke im Crimmitschauer Ortsteil Gosel auf ihren Platz: Ausbau der Sachsen-Magistrale kommt voran
Von Jochen Walther
Die Bauarbeiten laufen noch bis Jahresende. Danach sind die Personenzüge hier mit bis zu 160 Stundenkilometern unterwegs.

Im Crimmitschauer Ortsteil Gosel ist die neue Bahnbrücke über die Pleiße in Betrieb gegangen. Die 70 Meter lange und 700 Tonnen schwere Konstruktion wurde mit Hydraulikpressen an ihren Platz geschoben. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, laufen derzeit noch Restarbeiten. Die Maßnahme ist Teil des Ausbaus der Sachsen-Magistrale, die für...
