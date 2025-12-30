MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Crimmitschau: Nachtruhe ab 7. Januar gestört

Der Wechsel der Bahnschwellen in Crimmitschau erfolgt ab 7. Januar auch in den Nachtstunden.
Der Wechsel der Bahnschwellen in Crimmitschau erfolgt ab 7. Januar auch in den Nachtstunden. Bild: R. Wolf
Der Wechsel der Bahnschwellen in Crimmitschau erfolgt ab 7. Januar auch in den Nachtstunden.
Der Wechsel der Bahnschwellen in Crimmitschau erfolgt ab 7. Januar auch in den Nachtstunden. Bild: R. Wolf
Werdau
Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Crimmitschau: Nachtruhe ab 7. Januar gestört
Redakteur
Von Jochen Walther
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis zum 4. Januar ist Pause, dann folgt nächtlicher Lärm: Die Bahn tauscht Bahnschwellen aus. Bauende ist im November 2026 vorgesehen.

An der Bahnstrecke in Crimmitschau wird weiter intensiv gearbeitet – vor allem nachts. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, betrifft das vor allem Anlieger der Bahn- und Fichtestraße. Dort werden mit einem Zweiwegebagger Bahnschwellen gewechselt. Vom 7. bis 21. Januar ist daher mit nächtlichem Baulärm zu rechnen. Über den Jahreswechsel bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
4 min.
Bahn-Baustelle bringt Crimmitschauer Mini-Siedlung aus dem Takt: „Meine Terrier-Hündin wäre beinahe angefahren worden“
Erst mit Sonnenuntergang wird es ruhiger: Nancy Nürk ist nicht gegen den Ausbau der Bahnstrecke. Die 42-Jährige hätte sich aber einen extra Vor-Ort-Termin mit Bahn und Stadt gewünscht.
Autoverkehr statt Ruhe: Der Brückenbau am Paradiesweg in Frankenhausen zwingt Autos auf einen schmalen Geh- und Radweg. Warum sich darüber Nancy Nürk und ihre Nachbarn aufregen.
Jochen Walther
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
14:32 Uhr
1 min.
Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört
Gestörte Online-Konten bei Postbank und Deutscher Bank
Kunden der Deutschen Bank sowie der Postbank und Norisbank können erneut nicht wie gewohnt auf ihre Konten zugreifen. Wann die Störung behoben ist, bleibt zunächst offen.
14:35 Uhr
2 min.
Dax legt 2025 kräftig zu: bestes Börsenjahr seit 2019
Börse in Frankfurt: Der Dax hat das beste Börsenjahr seit 2019 hingelegt (Archivbild)
Kriege, Krisen und Zollkonflikte konnten den deutschen Leitindex 2025 nicht aufhalten. Er hat im Jahresverlauf 23 Prozent zugelegt. Damit schnitt er besser ab als andere große Börsenbarometer.
01.12.2025
1 min.
Bau der Bahnbrücke in Crimmitschau: Anwohner müssen mit Nachtlärm rechnen
Im Bereich der Breitscheidstraße wird derzeit an der neuen Bahnbrücke gearbeitet.
An der Bahnstrecke Crimmitschau–Gößnitz wird gebaut: Im Dezember laufen Nachtarbeiten. Und ab dem 20. Dezember legt die Bahn eine Feiertagspause ein.
Jochen Walther
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
Mehr Artikel