Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Crimmitschau: Nachtruhe ab 7. Januar gestört

Noch bis zum 4. Januar ist Pause, dann folgt nächtlicher Lärm: Die Bahn tauscht Bahnschwellen aus. Bauende ist im November 2026 vorgesehen.

An der Bahnstrecke in Crimmitschau wird weiter intensiv gearbeitet – vor allem nachts. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, betrifft das vor allem Anlieger der Bahn- und Fichtestraße. Dort werden mit einem Zweiwegebagger Bahnschwellen gewechselt. Vom 7. bis 21. Januar ist daher mit nächtlichem Baulärm zu rechnen. Über den Jahreswechsel bis...