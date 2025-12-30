Bauarbeiten an der Bahnstrecke in Crimmitschau: Nachtruhe ab 7. Januar gestört

Werdau
Noch bis zum 4. Januar ist Pause, dann folgt nächtlicher Lärm: Die Bahn tauscht Bahnschwellen aus. Bauende ist im November 2026 vorgesehen.
An der Bahnstrecke in Crimmitschau wird weiter intensiv gearbeitet – vor allem nachts. Wie ein Bahnsprecher mitteilt, betrifft das vor allem Anlieger der Bahn- und Fichtestraße. Dort werden mit einem Zweiwegebagger Bahnschwellen gewechselt. Vom 7. bis 21. Januar ist daher mit nächtlichem Baulärm zu rechnen. Über den Jahreswechsel bis...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.