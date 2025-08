Baustellen: In Werdau und den Ortsteilen ist Aufmerksamkeit der Kraftfahrer besonders gefragt

Unter anderem auf der Plauenschen Straße in Werdau und der Bachstraße in Königswalde gibt es Vollsperrungen. Die Kreuzung Braustraße/Brüderstraße in Werdau bleibt länger als geplant gesperrt.

Werdau. Zahlreiche Baustellen führen zu Verkehrsbehinderungen in Werdau und den Ortsteilen. Darauf hat die Stadtverwaltung hingewiesen.

Bachstraße in Königswalde: Noch bis 8. August bleibt die Bachstraße im Bereich der Hausnummern 9 und 9a wegen des Wechsels von drei Strommasten jeweils vormittags voll gesperrt.

Braustraße/Brüderstraße in Werdau: Bis zum 29. August verlängert wird die Vollsperrung der Kreuzung Braustraße/Brüderstraße. Wie die Stadtverwaltung mitteilt wollen zusätzlich zum Kanalbau durch die Wasserwerke Zwickau nun auch die Stadtwerke Werdau neue Strom-, Gas-, Glasfaserleitungen verlegen lassen. Damit bleibt es auch bei der Busumleitung und der Verlegung von Bushaltestellen.

Dr.-Külz-Straße in Werdau: Die Vollsperrung wird bis zum 30. September verlängert.

Weitere Baustellen führen zu Verkehrsbehinderungen in Werdau. Bild: Symbolfoto: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com Weitere Baustellen führen zu Verkehrsbehinderungen in Werdau. Bild: Symbolfoto: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com

Hauptstraße in Steinpleis: Eine Vollsperrung der S 291 in Höhe der Einmündung Mühlweg (Hauptstraße 97-102) macht sich ab Montag, 4. August, bis 8. August notwendig. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Busumfahrung erfolgt über die Straße Zum Steinpleiser Bahnhof, Goethe- und Schillerstraße. Die Haltestelle „Post“ wird zur Ersatzhaltestelle an die Schillerstraße (Einstieg Schillerstraße; Ausstieg Zum Steinpleiser Bahnhof) verlegt. Die Haltestellen „Bleibe“, „Pleissencenter“, „Virchowplatz“ und „Klinikum“ werden nicht angefahren.

Otto-Türpe-Straße in Werdau: Die bestehende Einbahnstraßenregelung wird bis zum 8. August verlängert. Die Fahrtrichtung von Zwickau aus kommend in Richtung Werdau bleibt erhalten. Die Umleitung nach Zwickau erfolgt über die Greizer Straße, Kreisverkehr „Wiener Spitze“, Ferdinand-Puchert-Straße, Steinpleiser Straße und Ruppertsgrüner Straße zur Hauptstraße. Die Umleitung der Busse erfolgt analog, heißt es. In Richtung Zwickau werden Haltestellen wie folgt verlegt: „Stadtpark“ zu „Abzw. Leubnitz“ und „Freistraße“ zu „Gh. Römer“.

Plauensche Straße in Werdau: In Höhe Sidonienhof bleibt die Straße ab 4. bis zum 24. August wegen der Verlegung eines Trink- und Abwasseranschlusses voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Richtungen über die Untere Holzstraße, Westtrasse und Leubnitzer Hauptstraße. Die Bushaltestellen „Sidonienhof“ (beidseitig) werden zu den Haltestellen „Leubnitz Stadtgrenze“ verlegt. (mib, jarn)