Bei frühlingshaftem Wetter im Landkreis Zwickau: Diebe scharf auf Fahrräder

Zum Start der Fahrradsaison meldet die Polizei zwei Diebstähle - im Stadtpark in Werdau und aus einem Keller in Zwickau-Neuplanitz. Was bekannt ist.

Werdau.

Bei frühlingshaftem Wetter haben sich in den vergangenen Tagen viele auf das Fahrrad geschwungen. Gleichfalls hatten es Diebe auf die Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern abgesehen. Die Polizei hat Ermittlungen zu zwei Diebstählen aufgenommen.

Am Stadtpark in Werdau wurde am Sonntag zwischen 17.30 und 18 Uhr ein türkisfarbenes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Der Wert des Rades, welches mit einem Schloss gesichert war, beläuft sich auf rund 1000 Euro. Ebenfalls am Sonntag wurde ein Diebstahl eines blauen Fitnessrades aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Zwickau-Neuplanitz zur Anzeige gebracht. Der Zeitpunkt des Diebstahls lag zwischen dem 2. und 6. März. Die Polizei beziffert den Wert auf rund 1400 Euro. (hof)