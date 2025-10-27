Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Bei Spaziergang eröffnet: Fraureuth weiht neuen Geschichtslehrpfad mit sechs Stationen ein

Vereinschefin Gisela Naumann (vorn rechts) erklärt, welche Infos die Tafeln bereithalten.
Vereinschefin Gisela Naumann (vorn rechts) erklärt, welche Infos die Tafeln bereithalten. Bild: André Kleber
Vereinschefin Gisela Naumann (vorn rechts) erklärt, welche Infos die Tafeln bereithalten.
Vereinschefin Gisela Naumann (vorn rechts) erklärt, welche Infos die Tafeln bereithalten. Bild: André Kleber
Werdau
Bei Spaziergang eröffnet: Fraureuth weiht neuen Geschichtslehrpfad mit sechs Stationen ein
Von André Kleber
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem geführten Rundgang hat Fraureuth den neuen Geschichtslehrpfad eröffnet – basierend auf Recherchen des verstorbenen Ortschronisten Günther Pampel.

Die Gemeinde Fraureuth ist seit wenigen Tagen um eine Attraktion reicher: Am Wochenende wurde der neue Geschichtslehrpfad offiziell eingeweiht. Sechs Tafeln führen vom Marktplatz über die ehemalige Schule, die Spindel- und Lagerungstechnik und den Gedenkplatz bis Gemeindeamt und Schützenplatz. Gefördert wurden sie über die Leader-Region...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
24.10.2025
2 min.
92-mal Nächstenliebe: Fraureuths Edeka-Kunden spenden für die Tafel
Bei der Übergabe der 92 Tüten an die Mitarbeiter der Reichenbacher Tafel.
Herz zeigen in harten Zeiten: Beim Edeka wurden wieder Einkaufstüten für Bedürftige gepackt – die Aktion ist längst zur guten Tradition geworden.
Jochen Walther
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:22 Uhr
3 min.
Merz wirbt in Dresden für das Handwerk
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist zum Antrittsbesuch in Sachsen unterwegs.
Der Kanzler ist zum Antrittsbesuch unterwegs in Sachsen und besucht auch ein Bildungszentrum des Handwerks. Mehrere Menschen protestieren vor der Staatskanzlei wegen seiner "Stadtbild"-Äußerung.
20.10.2025
2 min.
Fraureuths Geschichte erleben: Lehrpfad mit Schautafeln und QR-Codes startet am Samstag
Eine der neuen Schautafeln wurde an der Gemeindeverwaltung aufgestellt.
Ein Spaziergang entlang der Hauptstraße zeigt, was früher an bekannten Orten geschah. Ein Verein bringt mit Infoschildern und digitalen Extras Geschichte näher.
Jochen Walther
Mehr Artikel