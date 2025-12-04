Bei zwei Unfällen kurz hintereinander in Steinpleis kollidieren vier Autos

Werdau
Die Zusammenstöße passierten an derselben Stelle. Was dazu bekannt ist.
Eine 67-jährige Seat-Fahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch, 3. Dezember, gegen 13.30 Uhr auf der Stiftstraße in Steinpleis verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte sie nach links abbiegen und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer (53). Die Frau kam ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der...
