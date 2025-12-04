Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Werdau
  • Bei zwei Unfällen kurz hintereinander in Steinpleis kollidieren vier Autos

Kurz hintereinander passierten zwei Unfälle in Steinpleis. Bild: Symbolbild: Benjamin Nolte/stock
Werdau
Bei zwei Unfällen kurz hintereinander in Steinpleis kollidieren vier Autos
Von Lutz Kirchner
Die Zusammenstöße passierten an derselben Stelle. Was dazu bekannt ist.

Eine 67-jährige Seat-Fahrerin ist bei einem Unfall am Mittwoch, 3. Dezember, gegen 13.30 Uhr auf der Stiftstraße in Steinpleis verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte sie nach links abbiegen und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Skoda-Fahrer (53). Die Frau kam ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der...
