Birgit Wiesner verlässt Mutter-Kind-Haus in Werdau: „Haben wir auch alles richtig gemacht?“

Werdau
Nach 35 Jahren endet eine Ära in Leubnitz. Vor dem Abschied soll bei einer sportlichen Weihnachtsfeier noch einmal Gemeinschaft spürbar werden.
Während der Adventszeit wird im Mutter-Kind-Haus im Werdauer Ortsteil Leubnitz nicht nur gefeiert, sondern auch eine Ära geht zu Ende. Nach 35 Jahren verlässt Birgit Wiesner die Einrichtung, die sie geprägt hat. Der Weihnachtsbaum steht, zwischen Plätzchen und Puppenwagen wird der Abschied spürbar. Wiesner, seit 1996 Chefin des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.