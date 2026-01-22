Blaulichttag am Sonntag in Crimmitschau: Eispiraten freuen sich über mehr als 1800 Anmeldungen von Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Co.

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau lädt zum Aktionstag. Wer Tickets zum symbolischen Preis bekommt, und wie es am Sonntag in Westsachsen um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren bestellt ist.

Das Kunsteisstadion im Sahnpark ist am Sonntag das Ziel von vielen Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Allerdings nicht aufgrund eines Einsatzes oder einer Übung. Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau macht das Heimspiel gegen den EHC Freiburg zum Blaulichttag. Was Besucher wissen müssen, und wie Feuerwehren dienstfähig bleiben. Das Kunsteisstadion im Sahnpark ist am Sonntag das Ziel von vielen Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Allerdings nicht aufgrund eines Einsatzes oder einer Übung. Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau macht das Heimspiel gegen den EHC Freiburg zum Blaulichttag. Was Besucher wissen müssen, und wie Feuerwehren dienstfähig bleiben.