MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Blaulichttag am Sonntag in Crimmitschau: Eispiraten freuen sich über mehr als 1800 Anmeldungen von Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Co.

So sah es im Februar 2025 zum Blaulichttag aus: Feuerwehrleute und Rettungskräfte verfolgten ein Spiel im Gäste-Fanblock.
So sah es im Februar 2025 zum Blaulichttag aus: Feuerwehrleute und Rettungskräfte verfolgten ein Spiel im Gäste-Fanblock. Bild: A. Kretschel/Archiv
So sah es im Februar 2025 zum Blaulichttag aus: Feuerwehrleute und Rettungskräfte verfolgten ein Spiel im Gäste-Fanblock.
So sah es im Februar 2025 zum Blaulichttag aus: Feuerwehrleute und Rettungskräfte verfolgten ein Spiel im Gäste-Fanblock. Bild: A. Kretschel/Archiv
Werdau
Blaulichttag am Sonntag in Crimmitschau: Eispiraten freuen sich über mehr als 1800 Anmeldungen von Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Co.
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau lädt zum Aktionstag. Wer Tickets zum symbolischen Preis bekommt, und wie es am Sonntag in Westsachsen um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren bestellt ist.

Das Kunsteisstadion im Sahnpark ist am Sonntag das Ziel von vielen Feuerwehrleuten und Rettungskräften. Allerdings nicht aufgrund eines Einsatzes oder einer Übung. Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau macht das Heimspiel gegen den EHC Freiburg zum Blaulichttag. Was Besucher wissen müssen, und wie Feuerwehren dienstfähig bleiben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
22.01.2026
3 min.
„Die große Beule an der Schläfe wird langsam blau“: Robin Veber von den Eispiraten Crimmitschau über Verletzung, Einsatz-Chance und Zusammenhalt
Robin Veber (vorn) kommt in 32 Partien auf drei Tore und eine Vorlage.
Der Eishockey-Zweitligist aus Crimmitschau hat weiter nur einen Mini-Kader zur Verfügung. Warum das Comeback des 22-jährigen Stürmers auf der Kippe steht und was er in Drucksituationen beobachtet.
Holger Frenzel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
13:00 Uhr
3 min.
Von zwiegespalten bis euphorisch: So reagieren die Fans der Eispiraten Crimmitschau auf die Vertragsverlängerung von Trainer Jussi Tuores
Jussi Tuores hat seinen Vertrag bei den Eispiraten bis Frühjahr 2028 verlängert.
Die Personalentscheidung war am Dienstagabend ein Thema vor der Partie zwischen Crimmitschau und Ravensburg. „Freie Presse“ hat sich umgehört. Welche Kritikpunkte es an der Arbeit des Coaches gibt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel