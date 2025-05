Blumen-Diebstahl in Werdauer Baumarkt endet mit Polizeiaktion

Die Polizei Werdau wurde am Mittwochvormittag zu einem Blumen-Diebstahl in einem Baumarkt gerufen, der eine gefährliche Fluchtaktion nach sich zog.

Werdau.

Ein 68-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag in einem Baumarkt an der Uferstraße in Werdau eine rund 22 Euro teure Blumenampel mitgenommen, ohne diese zu bezahlen. Er soll danach in seinen Mercerdes gestiegen sein. Das alles blieb nicht unbemerkt: Ein Baumarktmitarbeiter stellte sich dem Auto in den Weg. Wie Polizeisprecherin Karolin Hemp mitteilt, legte der Dieb den Vorwärtsgang ein und fuhr los, der Mitarbeiter sprang zur Seite.