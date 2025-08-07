Blumen zwischen Plattenbauten: Wie ein kleiner Crimmitschauer Laden seit 35 Jahren überlebt

Im Familienbetrieb an der Mühlgasse findet man auch ein passendes Geschenk oder Spielzeug. Und dank einer kleinen Tierherde gibt es sogar Naturprodukte.

Im Blumenhaus Becker in der Mühlgasse 14 in Crimmitschau bekommt man mehr als Pflanzen oder bunte Sträuße. In dem kleinen Geschäft zwischen den Plattenbauten gibt es auch zahlreiche originelle Geschenkartikel, Glückwunschkarten, erzgebirgische Volkskunst und ein kleines Spielzeugsortiment. „Die Zeiten sind wirtschaftlich schwierig. Blumen... Im Blumenhaus Becker in der Mühlgasse 14 in Crimmitschau bekommt man mehr als Pflanzen oder bunte Sträuße. In dem kleinen Geschäft zwischen den Plattenbauten gibt es auch zahlreiche originelle Geschenkartikel, Glückwunschkarten, erzgebirgische Volkskunst und ein kleines Spielzeugsortiment. „Die Zeiten sind wirtschaftlich schwierig. Blumen...