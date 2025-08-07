Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Werdau
  • |

  • Blumen zwischen Plattenbauten: Wie ein kleiner Crimmitschauer Laden seit 35 Jahren überlebt

Madlen Becker kümmert sich neben den Blumen und Pflanzen noch um eine kleine Tierherde.
Madlen Becker kümmert sich neben den Blumen und Pflanzen noch um eine kleine Tierherde. Bild: Reinhard Wolf
Madlen Becker kümmert sich neben den Blumen und Pflanzen noch um eine kleine Tierherde.
Madlen Becker kümmert sich neben den Blumen und Pflanzen noch um eine kleine Tierherde. Bild: Reinhard Wolf
Werdau
Blumen zwischen Plattenbauten: Wie ein kleiner Crimmitschauer Laden seit 35 Jahren überlebt
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Familienbetrieb an der Mühlgasse findet man auch ein passendes Geschenk oder Spielzeug. Und dank einer kleinen Tierherde gibt es sogar Naturprodukte.

Im Blumenhaus Becker in der Mühlgasse 14 in Crimmitschau bekommt man mehr als Pflanzen oder bunte Sträuße. In dem kleinen Geschäft zwischen den Plattenbauten gibt es auch zahlreiche originelle Geschenkartikel, Glückwunschkarten, erzgebirgische Volkskunst und ein kleines Spielzeugsortiment. „Die Zeiten sind wirtschaftlich schwierig. Blumen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
07.08.2025
2 min.
Trauerschwäne im Tiergehege Crimmitschau haben kuschligen Nachwuchs
Der kleine Zoo im Sahnpark ist derzeit viel besucht. Neben den alteingesessenen Tieren sind die fünf Küken ein beliebtes Fotomotiv.
Annegret Riedel
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
05.08.2025
4 min.
„Meine Oma hat das Saxofon versteckt“: Crimmitschauer Musiklehrer macht aus Schüler-Ausreden eine Kunstausstellung
So kennen seine ehemaligen Schüler des Robert-Schumann-Konservatoriums in Zwickau und die Musiker der Young People Big Band den Crimmitschauer Andreas Bacher.
In einem leerstehenden Laden an der Herrengasse zeigt Andreas Bacher lustige Notlügen aus dem Musikunterricht – gesammelt mit Feingefühl am Zwickauer Konservatorium über fast 30 Jahre.
Jochen Walther
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
Mehr Artikel