Cheerleading in Westsachsen: „Das ist viel mehr als mit den Pompoms wackeln“

Mit kraftvollen Choreografien, spektakulären Hebefiguren und Teamgeist widerlegen die „United Cheers“ aus Werdau hartnäckige Vorurteile. Warum der Sport Höchstleistung verlangt und mehr ist als Show am Spielfeldrand.

„Proud to be UC – stolz darauf, ein UC zu sein“, donnert es an einem Donnerstagabend mit beeindruckender Stimmgewalt durch die Turnhalle der Leubnitzer Oberschule. Um die 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stehen dicht beieinander, posieren routiniert in ihren schillernden, einheitlichen Outfits für den Fotografen der „Freie... „Proud to be UC – stolz darauf, ein UC zu sein“, donnert es an einem Donnerstagabend mit beeindruckender Stimmgewalt durch die Turnhalle der Leubnitzer Oberschule. Um die 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stehen dicht beieinander, posieren routiniert in ihren schillernden, einheitlichen Outfits für den Fotografen der „Freie...