  • Chöre, Schaschlik, Heimatgefühle: So hat Werdau den Aussiedlertag gefeiert

Die Bänke auf dem Markt, wo unter anderem Chöre auftraten, waren gut gefüllt.
Werdau
Chöre, Schaschlik, Heimatgefühle: So hat Werdau den Aussiedlertag gefeiert
Redakteur
Von Jochen Walther
Mehr als 600 Spätaussiedler haben ein buntes Fest der Begegnung gefeiert. Besonders beliebt: die Führungen auf den Rathausturm.

Sonne, Stimmengewirr und Schaschlikduft: In Werdau ist der Aussiedlertag am Samstag zu einem Fest der Begegnung geworden. Menschen aus verschiedenen Kulturen trafen sich im Herzen der Stadt – um zu singen, zu erzählen, gemeinsam zu feiern. Schon am Vormittag füllte sich der Marktplatz mit Leben. Auf der Bühne probte ein Chor, während in den...
