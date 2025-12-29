MENÜ
  Comeback an der Werdauer Straße in Crimmitschau: Stölzel-Filiale öffnet im neuen Diska

Werdau
Comeback an der Werdauer Straße in Crimmitschau: Stölzel-Filiale öffnet im neuen Diska
Redakteur
Von Jochen Walther
Die Traditionsbäckerei aus Rochlitz bleibt vor Ort: Mit dem Neustart im früheren Edeka-Gebäude öffnet auch die modernisierte Filiale wieder, wie Juniorchef Tim Stölzel nun bestätigte.

Die Bäckerei Stölzel bleibt auch künftig an der Werdauer Straße in Crimmitschau vertreten. Mit der Eröffnung des neuen Diska-Markts im früheren Edeka-Gebäude wird auch die Filiale der Traditionsbäckerei aus Rochlitz wieder geöffnet – das hat nun Juniorchef Tim Stölzel offiziell bestätigt: „Wir bleiben dem Standort treu, da uns die...
Mehr Artikel