Crash bei Crimmitschau: Dacia-Fahrer macht sich aus dem Staub und kehrt mit Abschleppseil an Unfallstelle zurück

Polizei und Abschleppdienst waren mitten in der Nacht zwischen Mannichswalde und Thonhausen im Einsatz. Was bisher zum Unfall und zum Ergebnis des Atemalkoholtests bekannt ist.

Polizei und Abschleppdienst waren mitten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in der Nähe von Crimmitschau im Einsatz. Konkret an der Straße zwischen Mannichswalde und Thonhausen. Dort gab es nach einem Unfall, der sich gegen 2.50 Uhr ereignet hat, eine Besonderheit.