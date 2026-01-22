MENÜ
Am 23. Dezember brach ein Feuer in Gablenz aus, bei dem ein Rentner zu Tode kam. Bild: Ralph Köhler
Am 23. Dezember brach ein Feuer in Gablenz aus, bei dem ein Rentner zu Tode kam. Bild: Ralph Köhler
Werdau
Crimmitschau: 84-Jähriger ist an den Brandfolgen verstorben
Redakteur
Von Annegret Riedel
Ein Feuer einen Tag vor Heiligabend hatte in Gablenz ein Todesopfer gefordert. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

Das Gutachten zur Brandursache für das Feuer am Nachmittag des 23. Dezember im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz liegt noch nicht vor. Das sagte Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt auf Anfrage der „Freien Presse“. Bei dem Brand in einem Wohnhaus am Lauenhainer Weg war ein 84-jähriger Mann gestorben. Feuerwehrleute hatten ihn unter Atemtechnik...
