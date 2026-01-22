Crimmitschau: 84-Jähriger ist an den Brandfolgen verstorben

Ein Feuer einen Tag vor Heiligabend hatte in Gablenz ein Todesopfer gefordert. Die Brandursache ist weiterhin unklar.

Das Gutachten zur Brandursache für das Feuer am Nachmittag des 23. Dezember im Crimmitschauer Ortsteil Gablenz liegt noch nicht vor. Das sagte Oberstaatsanwältin Ines Leonhardt auf Anfrage der „Freien Presse“. Bei dem Brand in einem Wohnhaus am Lauenhainer Weg war ein 84-jähriger Mann gestorben. Feuerwehrleute hatten ihn unter Atemtechnik...