  • Crimmitschau: Diesel aus Lastwagen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte zapften in Crimmitschau Diesel ab. Die Polizei bittet um Hinweise.
Unbekannte zapften in Crimmitschau Diesel ab. Die Polizei bittet um Hinweise.
Unbekannte zapften in Crimmitschau Diesel ab. Die Polizei bittet um Hinweise.
Unbekannte zapften in Crimmitschau Diesel ab. Die Polizei bittet um Hinweise.
Werdau
Crimmitschau: Diesel aus Lastwagen gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Von Farhad Salmanian





Tankdeckel auf, Diesel weg: Unbekannte zapften auf einem Autohausgelände aus mehreren Lastwagen Kraftstoff ab. Die Zeugensuche läuft.

Unbekannte haben in Crimmitschau Diesel aus mehreren Lastwagen gestohlen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Die Täter machten sich demnach an fünf Lastkraftwagen zu schaffen, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Breitscheidstraße abgestellt waren. Sie öffneten laut Polizei die Tankdeckel und entwendeten mehrere Hundert...
