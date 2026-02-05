MENÜ
Konfettiregen trifft Kufen: Große und kleine Narren zeigen wieder originelle Kostüme.
Konfettiregen trifft Kufen: Große und kleine Narren zeigen wieder originelle Kostüme.
Werdau
Crimmitschau feiert Eisfasching: Spiele, Musik und 500 Pfannkuchen
Redakteur
Von Jochen Walther
Eisvergnügen im Sahnpark: Bald wird das Stadion zur Partyzone mit Tanz, Magie, Mitmachaktionen und süßen Überraschungen für die ganze Familie.

Beim Eisfasching in Crimmitschau verwandelt sich das Eisstadion in eine Partyzone. Am 17. Februar sind Groß und Klein eingeladen, von 16 bis 19 Uhr mitzufeiern. Wie die Stadtsprecherin sagt, sorgt ein buntes Programm für Stimmung. Der Langenreinsdorfer Faschingsclub bringt närrisches Flair aufs Eis, ein Zauberclown sorgt für staunende...
Mehr Artikel