Crimmitschau feiert Eisfasching: Spiele, Musik und 500 Pfannkuchen

Eisvergnügen im Sahnpark: Bald wird das Stadion zur Partyzone mit Tanz, Magie, Mitmachaktionen und süßen Überraschungen für die ganze Familie.

Beim Eisfasching in Crimmitschau verwandelt sich das Eisstadion in eine Partyzone. Am 17. Februar sind Groß und Klein eingeladen, von 16 bis 19 Uhr mitzufeiern. Wie die Stadtsprecherin sagt, sorgt ein buntes Programm für Stimmung. Der Langenreinsdorfer Faschingsclub bringt närrisches Flair aufs Eis, ein Zauberclown sorgt für staunende... Beim Eisfasching in Crimmitschau verwandelt sich das Eisstadion in eine Partyzone. Am 17. Februar sind Groß und Klein eingeladen, von 16 bis 19 Uhr mitzufeiern. Wie die Stadtsprecherin sagt, sorgt ein buntes Programm für Stimmung. Der Langenreinsdorfer Faschingsclub bringt närrisches Flair aufs Eis, ein Zauberclown sorgt für staunende...