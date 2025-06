Crimmitschau: Fünf Schilder fehlen nach langem Wochenende an Baustelle an der S 290

Unbekannte haben gleich fünf Verkehrsschilder mitgehen lassen. Die Polizei weist auf die Gefahren für Verkehrsteilnehmer hin.

Crimmitschau.

Über das lange Wochenende samt Feier- und Brückentag sind in Crimmitschau an einer Baustelle an der Dänkritzer Straße auf Höhe Schreiters Weg fünf Verkehrsschilder verschwunden. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt mitteilte, wurden fünf Verkehrszeichenträger mitsamt Zusatzbeschilderung gestohlen. Es handelte sich um zwei Schilder „Zwangspfeil“ sowie „Sackgasse“ und ein Schild „Sperrscheibe“. Der Stehlschaden beträgt in etwa 500 Euro. Das Stehlen einer solchen Beschilderung stellt laut Schmidt neben dem Diebstahlschaden auch eine potenziell hohe Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen des Geschehens und Hinweise zum Verbleib der Schilder. (kru) Zeugentelefon 03761 7020