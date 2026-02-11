MENÜ
  • Crimmitschau greift Rücklagen an: Welche Huckelpisten in diesem Jahr ausgebaut werden

Crimmitschau aus der Vogelperspektive: Drei Straßen sollen 2026 erneuert werden.
Crimmitschau aus der Vogelperspektive: Drei Straßen sollen 2026 erneuert werden. Bild: Dudacy/Archiv
Werdau
Crimmitschau greift Rücklagen an: Welche Huckelpisten in diesem Jahr ausgebaut werden
Von Jochen Walther
Die Haushaltslage bleibt angespannt, die Rücklagen schrumpfen. Dennoch hält die Stadt am Investitionskurs fest. CDU-Stadträtin Sophie Raphael fordert auch von den Fraktionen konkrete Lösungen.

Erneuerung von Karl-Marx-Straße, Oststraße und Schloßblickstraße: Trotz massiver Finanzprobleme will die Stadt Crimmitschau zentrale Infrastrukturprojekte vorantreiben. Gleichzeitig steht die dringend benötigte Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs für die freiwillige Feuerwehr ganz oben auf der Prioritätenliste – ein Gerät, das...
Mehr Artikel