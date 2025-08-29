Crimmitschau in Aufregung: Polizeieinsatz nach Schussgeräusch

Ein Knall, ein Verdacht – und plötzlich rückt die Polizei an: In der Nordstadt sorgt ein vermeintlicher Schuss für Wirbel. Die Spurensuche verläuft jedoch ergebnislos.

Ein Hinweis auf ein Schussgeräusch hat am Donnerstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz in Crimmitschau ausgelöst. Auch am Tag danach ist das Geschehen noch Gesprächsthema in der Stadt. Die Nordstadt von Crimmitschau wurde zum Schauplatz eines ungewohnten Einsatzes: Zwischen Bismarckhain und Rosa-Luxemburg-Straße fuhren am Nachmittag...