Crimmitschau: Kinder-Quad aus Kleingarten gestohlen

Werdau
Die Täter brachen in zwei Gärten an der Crimmitschauer Sonnensiedlung ein.
In der Nacht zum Sonntag verschafften sich nach Auskunft der Polizei unbekannte Täter Zugang zu zwei Gärten einer Kleingartenanlage an der Sonnensiedlung in Crimmitschau. Aus einem Garten entwendeten sie ein nicht fahrbereites Kinder-Quad der Marke ATX, Modell XW-420, mit neongrünem Rahmen, teils neongrünen Felgen und schwarz/neongrünen...
