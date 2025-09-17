Crimmitschau öffnet Kirchentüren bei Nacht: Musik, Film und Stille erleben

Der Samstagabend steht in der Pleißestadt ganz im Zeichen von Begegnung, Besinnung und Vielfalt. Zahlreiche Gemeinden öffnen ihre Räume und laden dazu ein.

Auch Crimmitschau beteiligt sich am Samstag an der „Nacht der offenen Kirchen". Wie Ralf Gotter vom Christlicher Verein Junger Menschen sagt, wird ab 18 Uhr in die St. Laurentiuskirche zu „Sing mir was" mit Hans-Kurt Ebert eingeladen. Er gehört zu den bekanntesten christlichen Liedermachern. In der St. Johanneskirche gibt es Orgelmusik....