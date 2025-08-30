Crimmitschau räumt auf: Abriss der Hausruine Lindenstraße 3 bringt Lärm, Dreck – und mehr Sicherheit für Schüler

Seit Jahren ein Schandfleck, jetzt kommt die Baggerschaufel: Zwischen zwei Schulen verschwindet ein Stück Stillstand. Warum der Eigentümer die Kosten trägt.

Seit Jahren gammelt das Gebäude Lindenstraße 3 in Crimmitschau vor sich hin – nun wird es endgültig verschwinden. Am Montag beginnt der Abriss, der eine gefährliche Hausruine beseitigen und zugleich das Umfeld zweier Schulen aufwerten soll. Zwischen dem Julius-Motteler-Gymnasium und der Käthe-Kollwitz-Schule hat das marode Haus mit...